Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 27 сентября в эфире телеканала ICTV назвал ударом от Венгрии подписание контракта с российским «Газпромом»

«Оператор ГТСУ» объяснил, зачем Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины © пресс-служба Оператора ГТС

«Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно», — сказал он.

По словам Кулебы, отношения между странами «заходят в точку конфликта».

Накануне «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии.

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.