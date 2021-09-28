По его словам, прежде всего кризис коснется электроэнергетики и теплоснабжения, а следующая зима для Украины будет «очень тяжелой».
Связано это будет с тем, что Евросоюз нуждается в дополнительных объемах газа из России. Чтобы окупить инвестиции в трубопровод «Северный поток — 2», Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.
Украинские власти же, предпочитающие закупать газ в Европе, а не напрямую у «Газпрома», пострадают от роста цен на этот энергоноситель.
Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль.
Если после запуска газопровода «Северный поток — 2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.