Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 сентября в эфире телеканала ICTV предположил, что разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским «создал бы много дискомфорта» для российского лидера

Песков: Зеленский и Путин вряд ли встретятся в этом году © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии, и если бы такой разговор состоялся, я убежден, он бы велся с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет», — отметил Кулеба.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2». Он также подчеркивал, что встреча президентов РФ и Украины вряд ли возможна в этом году, так как стороны далеки от согласования повестки переговоров.