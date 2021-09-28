Украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль 27 сентября в эфире телеканала «Украина 24» назвал более серьезную угрозу для страны, чем газопровод «Северный поток — 2»

На Украине заговорили о компенсации за «Турецкий поток» © turkstream.info

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там», — объяснил генерал свою точку зрения.

Москаль напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

«Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?», — задался он вопросом.

Накануне «Газпром» подписал долгосрочное соглашение с Венгрией о поставках газа до 2036 года. Годовой объем составит 4,5 миллиарда кубометров. Поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину: 3,5 миллиарда кубометров поступит из Сербии, один миллиард — из Австрии. Корректировка договора возможна через 10 лет. В 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.

В МИД Украины заявили, что их удивило и разочаровало решение Венгрии. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.

Россия по «Турецкому потоку» поставляет газ в Турцию. Газопровод пролегает через Черное море и служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.