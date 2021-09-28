Президент России Владимир Путин не видит необходимости встречаться для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку не хочет втягивать страну в пиар бывшего комика. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире Дикий LIVE

«Вопрос в том, что Россия считает, что Зеленский хочет использовать эту встречу для пиара и для международного скандала, который он в Украине продаст как проблеск проявления патриотизма. Мол, Путина будет гнобить, условно говоря», — заявил эксперт.

Погребинский сказал, зачем Зеленский цитирует Путина © скриншот видео Первый канал

В начале сентября во время дискуссии YES Brainstorming Зеленский заявил, что хотел бы провести в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным и пообещал, что разговор будет предметным.

Также Зеленский заявил, что это его проблема, как «заставить Россию говорить о деоккупации территорий».

Еще в июле глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее.

После того, как встреча не состоялась, Зеленский вспомнил ремесло комика и заявил, что Путин тратил много времени для написания статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.