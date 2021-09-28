«Вопрос в том, что Россия считает, что Зеленский хочет использовать эту встречу для пиара и для международного скандала, который он в Украине продаст как проблеск проявления патриотизма. Мол, Путина будет гнобить, условно говоря», — заявил эксперт.
По его словам, конкретика, которую можно было обсудить без вопросов Крыма и Донбасса, есть. И это, прежде всего, экономические вопросы, начиная с транзита газа через Украину с продлением газового контракта, заканчивая общим комплексом экономических отношений.
В начале сентября во время дискуссии YES Brainstorming Зеленский заявил, что хотел бы провести в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным и пообещал, что разговор будет предметным.
Также Зеленский заявил, что это его проблема, как «заставить Россию говорить о деоккупации территорий».
Еще в июле глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее.
После того, как встреча не состоялась, Зеленский вспомнил ремесло комика и заявил, что Путин тратил много времени для написания статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.