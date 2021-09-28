«Нельзя сказать, что Разумков противодействует. Он просто говорит, что не поддерживает, а не выступает против. В нашей системе это очень сильная позиция, но этого будет недостаточно в преддверии выборов, когда все будут говорить, что Зеленский плохой человек и нетрадиционной политической ориентации, а Разумков будет просто говорить — "я не поддерживаю"… Этого мало», — заявил он.
По словам эксперта, если Разумков использует всю ситуацию для того, чтобы «оттолкнуть и уйти свободное плавание», и при этом сформирует вокруг себя экономические, медийные и депутатские союзы, тогда он станет серьезным и ключевым конкурентом для Зеленского на выборах.
Но если Разумков, по мнению Бортника, будет только иногда высказывать нейтральное мнение и, останется «рабом кресла спикера», то ближе к выборам о нем забудут на фоне более ярких, «злых и агрессивных оппозиционных политических лидеров».
Ранее экономический эксперт, блогер, политолог Тарас Загородний выразил мнение, что эмиссионные деньги МВФ президент Украины Владимир Зеленский направит на социальные выплаты, чтобы остаться на второй президентский срок.