Если президент Украины Владимир Зеленский примет участие в следующей гонке за кресло главы государства, то нынешний спикер Рады Дмитрий Разумков будет иметь мало шансов на победу. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«Нельзя сказать, что Разумков противодействует. Он просто говорит, что не поддерживает, а не выступает против. В нашей системе это очень сильная позиция, но этого будет недостаточно в преддверии выборов, когда все будут говорить, что Зеленский плохой человек и нетрадиционной политической ориентации, а Разумков будет просто говорить — "я не поддерживаю"… Этого мало», — заявил он.

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Но если Разумков, по мнению Бортника, будет только иногда высказывать нейтральное мнение и, останется «рабом кресла спикера», то ближе к выборам о нем забудут на фоне более ярких, «злых и агрессивных оппозиционных политических лидеров».

Ранее экономический эксперт, блогер, политолог Тарас Загородний выразил мнение, что эмиссионные деньги МВФ президент Украины Владимир Зеленский направит на социальные выплаты, чтобы остаться на второй президентский срок.