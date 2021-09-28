Нельзя сказать, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден заключили сделку по «Северному потоку — 2». Речь идет лишь о соглашении, которое на самом деле никого ни к чему не обязывает. Об этом рассказал шеф-редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в интервью изданию Украина.ру

Александр Сосновский: кто он © Sputnik

Эксперт отметил, что это соглашение можно расценить лишь как маленькую уступку Германии Соединенным Штатам, которым нужно было сохранить лицо в связи с тем, что они ничего не смогли сделать с «Северным потоком — 2».

«Из серьезного там, пожалуй, создание некоего фонда. Уже здесь и сейчас понятно, что этот фонд в размере миллиарда — это не средства, которые будут переданы Украине. Как сделку этот проект можно рассматривать только в том плане, что это выгодный проект для Германии. То есть будет создан страховой инвестиционный фонд, из которого различным организациям будут поступать средства в виде кредитов, долгосрочных ссуд, которые будут на Украине решать какие-то проблемы. На 99 процентов эти инвестиции, эти ссуды получат конкретно немецкие и европейские компании. Так что Украина в любом случае этих средств не увидит. Будут выданы средства немецким компаниям, которые будут что-то делать для Украины или на Украине, и они будут использовать средства этого фонда», — пояснил Сосновский.

Что касается дальнейшей судьбы газопровода, то ситуация с ресурсами в Германии и вообще в Европе не такая, чтобы пытаться зарабатывать на этом политические очки, легких путей не ожидается, но проблем не будет: «Северный поток» будет существовать и будет работать, заключил собеседник издания.

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