Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока — 2». Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
Эксперт отметил, что это соглашение можно расценить лишь как маленькую уступку Германии Соединенным Штатам, которым нужно было сохранить лицо в связи с тем, что они ничего не смогли сделать с «Северным потоком — 2».
«Из серьезного там, пожалуй, создание некоего фонда. Уже здесь и сейчас понятно, что этот фонд в размере миллиарда — это не средства, которые будут переданы Украине. Как сделку этот проект можно рассматривать только в том плане, что это выгодный проект для Германии. То есть будет создан страховой инвестиционный фонд, из которого различным организациям будут поступать средства в виде кредитов, долгосрочных ссуд, которые будут на Украине решать какие-то проблемы. На 99 процентов эти инвестиции, эти ссуды получат конкретно немецкие и европейские компании. Так что Украина в любом случае этих средств не увидит. Будут выданы средства немецким компаниям, которые будут что-то делать для Украины или на Украине, и они будут использовать средства этого фонда», — пояснил Сосновский.
Что касается дальнейшей судьбы газопровода, то ситуация с ресурсами в Германии и вообще в Европе не такая, чтобы пытаться зарабатывать на этом политические очки, легких путей не ожидается, но проблем не будет: «Северный поток» будет существовать и будет работать, заключил собеседник издания.
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