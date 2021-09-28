Закон об олигархах свидетельствует о будущем сужении свободы слова на Украине, поскольку бизнес, договариваясь с властью о том, чтобы его не трогали, больше не сможет финансировать независимые СМИ и аналитические центры. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«По большому счету народу было бы все равно, что власть будет делать с олигархами. Но есть одно большое но. Идя договариваться с властью, любой крупный или средний бизнес прекратит финансирование независимых или оппозиционных СМИ, оппозиционных политических партий, честных организаций и аналитических центров. Поэтому в целом модель олигархам ничем не угрожает. Но она означает существенное де-факто сужение свободы слова и политической конкуренции», — заявил он.

«Не деолигархизация, а новый инструмент репрессии» - Калиниченко про закон об олигархах © кадр из видео Украина.ру подчеркнул, что фактически бизнес «будет сдаваться» власти, чтобы выжить.

Ранее Бортник заявил, что половины воров в законе, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нет в сформированных списках, потому что они смогли договориться с властью, и то же будет с олигархами.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.