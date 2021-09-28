Украины вообще нет в немецкой повестке. Украина существует как тема для разговоров только на самом верхнем уровне и иногда еще в плане обсуждения вопросов на уровне бундестага. Об этом рассказал шеф-редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в интервью изданию Украина.ру

Александр Сосновский: кто он © Sputnik Олаф Шольц заявил, что они должны сформировать правительство вместе с либералами и «Зелеными».

Эксперт отметил, что большая часть немцев даже не представляет себе, что такое Украина, хотя что такое Крым, они представляют.

«Конечно, когда гибнут люди, происходят серьезные трагедии, тогда для немцев это является вопросом, но если говорить о среднем бюргере, то для них этой проблемы не существует. У бюргера сейчас совершенно другие заботы. Первая проблема — это пандемия. Как в этих условиях правильно выжить и не потерять свое накопленное, остаться здоровым?», — уточнил Сосновский.

Что касается будущего российско-германских отношений после выборов, то России стоит только наблюдать, что, собственно говоря, и делают российские политологи и российские первые лица, по старинной немецкой традиции то, что говорится до выборов, совершенно не означает то, что после выборов будет исполняться, заключил собеседник издания.

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