«Для того, чтобы не стать токсичным для коммуникации в результате попадания в эти списки, этот крупный бизнес будет идти договариваться в Офис президента, СНБО… Посмотрите, что произошло с контрабандистами или ворами в законе. Половина есть в списках, половины нет. Добрая половина людей, которая якобы там должна быть, даже фамилии, которые звучали, их в списках нет. Как вы думаете, почему? Понятно, что договорились. То же самое будет и с олигархами», — заявил он.
Под договоренностями, по мнению Бортника, может подразумеваться подкуп, переда активов, обеспечение лояльности, предоставление своих СМИ и «аренда своих депутатов в Раде».
В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.
В начале июня на брифинге по итогам заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине не осталось ни одного «вора в законе» из 34 в списке. Журналисты выяснили, что данное утверждение секретаря СНБО не соответствует действительности.