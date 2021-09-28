Половины воров в законе, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нет в сформированных списках, потому что они смогли договориться с властью, и то же будет с олигархами. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«Для того, чтобы не стать токсичным для коммуникации в результате попадания в эти списки, этот крупный бизнес будет идти договариваться в Офис президента, СНБО… Посмотрите, что произошло с контрабандистами или ворами в законе. Половина есть в списках, половины нет. Добрая половина людей, которая якобы там должна быть, даже фамилии, которые звучали, их в списках нет. Как вы думаете, почему? Понятно, что договорились. То же самое будет и с олигархами», — заявил он.

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В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.

В начале июня на брифинге по итогам заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине не осталось ни одного «вора в законе» из 34 в списке. Журналисты выяснили, что данное утверждение секретаря СНБО не соответствует действительности.