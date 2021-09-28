«Это вообще не закон об олигархах. Если говорить честно, посмотреть на это ответственно, взвешенно и юридически, то он вообще не касается олигархов», — подчеркнул эксперт.
Бортник отметил, что принятый Радой закон не устанавливает какие-либо механизмы правовой ответственности для олигархов.
«Закон не устанавливает каких-либо механизмов возвращения их активов государству. Он вообще ничего не устанавливает по олигархам», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что так называемый закон об олигархах в первую очередь касается контроля финансовых потоков, работы средств массовой информации и политической деятельности.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал принятие депутатами Рады «закона об олигархах» и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться.
Между тем принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.