Украинский закон о борьбе с олигархами никак их не касается, поскольку не устанавливает никакие механизмы их ответственности. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире Дикий LIVE

«Это вообще не закон об олигархах. Если говорить честно, посмотреть на это ответственно, взвешенно и юридически, то он вообще не касается олигархов», — подчеркнул эксперт.

Бортник отметил, что принятый Радой закон не устанавливает какие-либо механизмы правовой ответственности для олигархов.

«Закон не устанавливает каких-либо механизмов возвращения их активов государству. Он вообще ничего не устанавливает по олигархам», — подчеркнул он.

После закона об олигархах СНБО и Офис президента станут центром коррупции - Бортник © стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал принятие депутатами Рады «закона об олигархах» и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Между тем принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.