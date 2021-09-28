Санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вел против украинских оппозиционных политиков и журналистов, являются незаконными, поскольку не имеют законодательного обоснования. Об этом 26 сентября заявил бывший губернатор Закарпатья и Луганской области Геннадий Москаль в эфире «Украина 24»

Политик напомнил, что закон о санкциях четко указывает, что они могут быть применены только к иностранцам. К гражданам Украины, по его словам, применяется Уголовный кодекс и такие статьи, в частности, как «финансирование терроризма», «создание террористической организации» и «создание преступных организаций».

«Такое впечатление, что из всей команды СНБО он (спикер Рады Дмитрий Разумков, — ред.) один учился на юридическом факультете. Он четко сказал, откуда пошла эта неприязнь лично у [Владимира] Зеленского и у его окружения… Посмотрите, против кого ввели санкции. Не подтвердили, нет ни одного уголовного дела. Как так может быть?… Новый канал "Первый независимый" только открылся, через полчаса замглавы СБУ направляет команду — частоты отключить. Верховный суд, скажите мне, здесь не нужно никаких доказательств? В каком государстве мы живем?», — возмутился политик.

Москаль «указал» Зеленскому на главный хаб контрабанды © Facebook, Hennadii Moskal Москаль добавил, что в настоящее время власть фактически загнала в тупик Конституционный суд. Растерянным, по его словам, оказался и Верховный суд.

Второго сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку на два месяца, до 31 октября.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Пять лет телеканалам будут блокировать вещание.