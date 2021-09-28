Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который открыто отстаивает свою отличную от команды президента точку зрения по разным вопросам, не является угрозой для рейтинга Владимира Зеленского, поэтому не будет отправлен в отставку парламентским монобольшинством. Об этом на днях в программе «Акценты» заявил политический аналитик Валентин Гладких

Гладких сказал, что спор вовсе не значит, что Разумков и Зеленский имеют в своих взглядах далеко расходящиеся цели. Вопрос с отставкой, по его мнению, может возникнуть только тогда, когда спикер будет мешать выполнять задачи, цели и обещания, поставленные Зеленским. Погребинский рассказал, может ли Разумков стать следующим президентом Украины © кадр из видео Украина.ру

«Если пропрезидентская фракция заметит, что Разумков действует таким образом, который делает невозможным выполнение предвыборных обещаний, то понятно, что надо ставить вопрос о его будущем и о целесообразности его пребывания в кресле председателя Рады. И я думаю, что это в интересах всех избирателей… Но подчеркиваю, что сейчас делать выводы, что это все, и нет возврата, еще рано», — резюмировал Гладких.

Ранее Гладких выразил мнение, что закон о деолигархизации стал камнем преткновения в недоразумениях команды Зеленского и Разумкова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Разумков тормозит ключевые инициативы Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера парламента идут вразрез с политикой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.