Эксперт напомнил, что в президентской команде, членом которой является Разумков, «есть разные люди с разными интересами» и существует внутрипартийная дискуссия.
«Иногда возможны даже споры, которые могут даже перерастать в конфликты, — это нормальное явление для любой среды, где есть люди. В недоразумениях с Разумковым камнем преткновения стал так называемый закон о деолигархизации. Но я не думаю, что из этого можно делать какие-то далеко идущие выводы», — заявил Гладких.
Кроме того, он отметил, что спор вовсе не значит, что Разумков и Зеленский имеют далеко расходящиеся цели. Более того, эксперт выразил уверенность, что это совсем не так.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Разумков тормозит ключевые инициативы Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической силой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.