Закон о деолигархизации стал камнем преткновения в отношениях команды президента Украины Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, но нельзя сказать, что у президента и спикера далеко расходящиеся цели. Об этом на днях в программе «Акценты» заявил политический аналитик Валентин Гладких

«Вольная деятельность»: Разумков раскритиковал процесс принятия закона об олигархах © Дмитрий Разумков/Инстаграм Разумков, «есть разные люди с разными интересами» и существует внутрипартийная дискуссия.

«Иногда возможны даже споры, которые могут даже перерастать в конфликты, — это нормальное явление для любой среды, где есть люди. В недоразумениях с Разумковым камнем преткновения стал так называемый закон о деолигархизации. Но я не думаю, что из этого можно делать какие-то далеко идущие выводы», — заявил Гладких.

Кроме того, он отметил, что спор вовсе не значит, что Разумков и Зеленский имеют далеко расходящиеся цели. Более того, эксперт выразил уверенность, что это совсем не так.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Разумков тормозит ключевые инициативы Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической силой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.