Певец Филипп Киркоров признался, что спросил у предсказательницы о количестве лет, отмеренных ему судьбой, и получил ответ. Прогноз сделала гадалка, пришедшая в галерею друга поп-короля, дизайнера Андрея Бартенева. Подробности 26 сентября сообщили «Дни.ру»

Следы убийства Андрея Панина ведут к «кровавому пастору» Турчинову © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поп-король сказал гадалке, что хотел бы прожить еще 20 лет, но не больше, потому что не хочет увидеть смерти друзей, а также сам не желает «входить в стадию старости».

Предсказательница ответила, что так и будет, а в распоряжении артиста еще точно есть 20 лет. Киркоров заявил, что не удивился сказанному, так как и раньше обращался к гадалкам и давно «знает свой конец».

Филиппу Киркорову сейчас 54 года. Его отцу Бедросу Киркорову сейчас 89 лет, а мать поп-короля Виктория Марковна прожила 57 лет, скончавшись от онкологии в 1994 году.