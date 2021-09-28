Прорицательница отказалась называть точную дату смерти исполнителя, но и сам Киркоров заявил, что не готов к настолько точной информации.
Поп-король сказал гадалке, что хотел бы прожить еще 20 лет, но не больше, потому что не хочет увидеть смерти друзей, а также сам не желает «входить в стадию старости».
Предсказательница ответила, что так и будет, а в распоряжении артиста еще точно есть 20 лет. Киркоров заявил, что не удивился сказанному, так как и раньше обращался к гадалкам и давно «знает свой конец».
Филиппу Киркорову сейчас 54 года. Его отцу Бедросу Киркорову сейчас 89 лет, а мать поп-короля Виктория Марковна прожила 57 лет, скончавшись от онкологии в 1994 году.