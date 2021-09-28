Государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» создавалась как инструмент бизнеса украинского президента. Об этом на днях заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Politeka Online

Цены на газ для украинцев в октябре резко вырастут © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Иваном Бакаем "Нафтогаза" как инструмента бизнеса президента. Соответственно пока на Украине не ликвидирует "Нафтогаз", он будет оставаться бизнесом президента. Поскольку он выполняет такие функции и для этого создавался. И от фамилии президента ничего не зависит», — заявил он.

По словам эксперта, если есть возможность, то вопрос газа «используют для себя или отдают для использования руководству "Нафтогаза"».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке. В «Газпроме» отмечали, что компания выполняет все контрактные обязательства за рубежом и постарается «по возможности» удовлетворить дополнительный спрос.