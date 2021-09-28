Принятие закона о деолгиархизации Украины добавит очков президенту Владимиру Зеленскому и его команде. Это также даст псевдолегальные обоснования произвола, который творит СНБО. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что если раньше санкции СНБО были прямым нарушением закона и Конституции, то теперь Офис президента может ссылаться на этот закон об олигархах.

«Там очень неопределенно выписаны критерии относительно того, кто такие олигархи, и фактически секретарь СНБО Алексей Данилов превращается в вице-президента Украины. Я не знаю, насколько действительно важен его голос, но думаю, что, наверное, важен, раз президент его держит в этой роли. И теперь президент со своей командой получат возможность, во-первых, назначить, кого захотят, олигархом, а во-вторых, применить по отношению к ним самые разные санкции», — уточнил Погребинский.

Политолог добавил, что будет работать скорее не реализация этих оговоренных вещей, сколько сама угроза, президент получил инструмент, который может угрожать всем несогласным с его позицией, заключил собеседник издания.

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