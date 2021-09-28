Ранее Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Эксперт пояснил, что если раньше санкции СНБО были прямым нарушением закона и Конституции, то теперь Офис президента может ссылаться на этот закон об олигархах.
«Там очень неопределенно выписаны критерии относительно того, кто такие олигархи, и фактически секретарь СНБО Алексей Данилов превращается в вице-президента Украины. Я не знаю, насколько действительно важен его голос, но думаю, что, наверное, важен, раз президент его держит в этой роли. И теперь президент со своей командой получат возможность, во-первых, назначить, кого захотят, олигархом, а во-вторых, применить по отношению к ним самые разные санкции», — уточнил Погребинский.
Политолог добавил, что будет работать скорее не реализация этих оговоренных вещей, сколько сама угроза, президент получил инструмент, который может угрожать всем несогласным с его позицией, заключил собеседник издания.
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