У России с Белоруссией и Казахстаном единое общее оперативное пространство и общая противовоздушная оборона. К тому же в рамках союзнических и партнерских отношений проходят учения, где тренируются отдельные виды и рода войск. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов Олег Гусев назвал главной проблемой армии республики отсутствие у нее боевого опыта. По его мнению, войска Казахстана можно сравнить со спортсменом, который долго тренировался, но ни разу не выступал на соревнованиях и понятия не имеет о своих способностях.

«Мы с этими странами делимся своим боевым опытом и проводим совместные учения. Только что прошли маневры "Запад-2021", в которых принимали участие военнослужащие Республики Беларусь. Они, например, участвовали в ночной высадке десанта, когда одновременно высаживались 600 десантников и 400 единиц боевой техники. Уровень подготовки в белорусской армии достаточно высок. Примерно такой же уровень подготовки у армии Казахстана», — уточнил эксперт.

Если мы посмотрим на результаты «Армейских игр», то Белоруссия и Казахстан, как правило, занимают призовые места. Это говорит об их высоком уровне подготовки, считает Леонков.

Что касается других участников армейских игр и партнеров России по ОДКБ, то им свой уровень подготовки еще предстоит подтягивать, заключил собеседник издания.

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