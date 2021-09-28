Ранее казахстанский журналист Олег Гусев назвал главной проблемой армии республики отсутствие у нее боевого опыта. По его мнению, войска Казахстана можно сравнить со спортсменом, который долго тренировался, но ни разу не выступал на соревнованиях и понятия не имеет о своих способностях.
«Мы с этими странами делимся своим боевым опытом и проводим совместные учения. Только что прошли маневры "Запад-2021", в которых принимали участие военнослужащие Республики Беларусь. Они, например, участвовали в ночной высадке десанта, когда одновременно высаживались 600 десантников и 400 единиц боевой техники. Уровень подготовки в белорусской армии достаточно высок. Примерно такой же уровень подготовки у армии Казахстана», — уточнил эксперт.
Если мы посмотрим на результаты «Армейских игр», то Белоруссия и Казахстан, как правило, занимают призовые места. Это говорит об их высоком уровне подготовки, считает Леонков.
Что касается других участников армейских игр и партнеров России по ОДКБ, то им свой уровень подготовки еще предстоит подтягивать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.