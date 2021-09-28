Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, цитируя высказывания российского президента Владимира Путина, он как-то к нему приближается. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Ранее Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН привел большую цитату из речи Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, упрекнув Россию.

«Контакты необходимы»: Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Погребинского, для Зеленского Путин — уже некая сакральная величина. Поэтому, добавил он, Зеленский и хочет встретиться с Путиным — ему нужно, чтобы российский президент обратил на него внимание, пусть даже отрицательное.

«Я считаю, что в этом есть элемент испуга. Его не покидают сами эти пять букв — ПУТИН! Как-то это напрягает его существование. Поэтому он вымещает это в таких филиппиках довольно странных и, я бы сказал, немножко смешных», — заявил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты России и Украины необходимы, однако сейчас для встречи Путина и Зеленского нет четкой повестки, а Киев отказывается соблюдать Минские соглашения.