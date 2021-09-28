Ранее артиллерия Военно-морских сил Украины провела учения у российской границы в районе Крыма. Целью учений в Херсонской области была отработка действий по обороне побережья и уничтожению потенциального наступающего противника. Было также заявлено, что артиллеристы тренировались поражать противника «внутри временно оккупированных территорий».
Эти учения красиво смотрятся рекламных плакатах, но военную выучку, слаженность и боевую подготовку никто не отменял, отметил эксперт.
А поскольку у Украины инструкторами выступают военные из США и других стран НАТО, их подготовка отличается от уровня подготовки, которая достигнута в российских вооруженных силах, добавил специалист.
«Наш уровень подготовки выше и качественней. Это признают не только наши специалисты, но и специалисты за рубежом. Можно вспомнить генералов Хайтена и Милли, которые говорили об этом не раз», — указал Леонков.
Что касается стрельбы артиллерии вдоль границы с Крымом, то еще в апреле этого года Москва во время роста напряженности в Донбассе четко дала понять украинской стороне, что любые военные провокации в сторону России будут чрезмерно опасными, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.