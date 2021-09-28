Совместные учения Украины с силами НАТО столкнулись с определенного рода сложностями, когда украинская сторона хотела показать, что одновременно может задействовать все свои полигоны, но «что-то пошло не так». Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Эти учения красиво смотрятся рекламных плакатах, но военную выучку, слаженность и боевую подготовку никто не отменял, отметил эксперт.

А поскольку у Украины инструкторами выступают военные из США и других стран НАТО, их подготовка отличается от уровня подготовки, которая достигнута в российских вооруженных силах, добавил специалист.

«Наш уровень подготовки выше и качественней. Это признают не только наши специалисты, но и специалисты за рубежом. Можно вспомнить генералов Хайтена и Милли, которые говорили об этом не раз», — указал Леонков.

Что касается стрельбы артиллерии вдоль границы с Крымом, то еще в апреле этого года Москва во время роста напряженности в Донбассе четко дала понять украинской стороне, что любые военные провокации в сторону России будут чрезмерно опасными, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.