В разговоре с журналистом о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Бортник нисколько не удивился, что первые лица страны, эксперты и СМИ стали искать проблему извне, намекая на Россию. Многие говорили об этом прямо.
«Рука Кремля? Ну как же без нее. У нас на самом деле на Украине уже сформировался комплекс Кремля. У нас каждое негативное действие сразу связывает с Кремлем. Кремль иногда этим очень эффективно управляет. Если он видит опасный процесс, он его хвалит. А у нас все, что хвалит Кремль, сразу начинает негативно оцениваться», — заявил Бортник.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.
Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами.
Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства. При этом Зеленский спустя несколько часов после инцидента записал видео обращение, в котором пообещал «жесткий ответ».