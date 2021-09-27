Украина сама дает возможность России эффективно пользоваться ситуацией в своих интересах каждый раз, когда по какой-либо причине Киев сразу во всем обвиняет Москву. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире Дикий LIVE.

В разговоре с журналистом о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Бортник нисколько не удивился, что первые лица страны, эксперты и СМИ стали искать проблему извне, намекая на Россию. Многие говорили об этом прямо.

«Рука Кремля? Ну как же без нее. У нас на самом деле на Украине уже сформировался комплекс Кремля. У нас каждое негативное действие сразу связывает с Кремлем. Кремль иногда этим очень эффективно управляет. Если он видит опасный процесс, он его хвалит. А у нас все, что хвалит Кремль, сразу начинает негативно оцениваться», — заявил Бортник.

Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами.

Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства. При этом Зеленский спустя несколько часов после инцидента записал видео обращение, в котором пообещал «жесткий ответ».