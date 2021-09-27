По мнению Погребинского, президент Зеленский старается избегать ответственности за решение важнейших задач Украины, в частности, не стремится остановить конфликт в Донбассе и не поднимает вопрос выполнения Минских соглашений.
Вместо этого, указал он, Зеленский занимается второстепенными вопросами.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210924/1032320394.html
«Пусть другие люди примут в НАТО, и они будут решать вопрос, как отобрать Крым у России. Они возьмут в НАТО — тогда я смогу начать военную операцию против этих людей, которые на Донбассе контролируют эту часть территории. Я начну, а мне там что-то русские ответят, и тут НАТО вступится и разгромит русских», — описал политолог рассуждения Зеленского.
Погребинский отметил, что НАТО не захочет видеть в Альянсе Украину — по его словам, у них хватает собственных проблем, к тому же страны НАТО не захотят рисковать возможной военной ситуацией с Россией.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210924/1032320394.html
Полностью интервью можно прочитать здесь.