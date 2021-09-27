Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Вспомнил Путина и нашёл новый объект для критики: как Зеленский съездил на Генассамблею ООН © REUTERS, Eduardo Munoz/Pool

Вместо этого, указал он, Зеленский занимается второстепенными вопросами.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210924/1032320394.html те вопросы, которые находятся в компетенции президента (выполнение Минских соглашений, которые бы должны были прекратить войну), он не решает и вообще о них не говорит.

«Пусть другие люди примут в НАТО, и они будут решать вопрос, как отобрать Крым у России. Они возьмут в НАТО — тогда я смогу начать военную операцию против этих людей, которые на Донбассе контролируют эту часть территории. Я начну, а мне там что-то русские ответят, и тут НАТО вступится и разгромит русских», — описал политолог рассуждения Зеленского.

Погребинский отметил, что НАТО не захочет видеть в Альянсе Украину — по его словам, у них хватает собственных проблем, к тому же страны НАТО не захотят рисковать возможной военной ситуацией с Россией.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210924/1032320394.html рисковать возможной военной ситуацией с Россией

Полностью интервью можно прочитать здесь.