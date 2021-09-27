«Нам нужен долгосрочные контракт, который покроет наши операционные нужды», — заявил он.
По словам Макогона, обслуживание ГТС обходится весьма дорого, инфраструктура включает в себя десятки тысяч километров труб и тысячи работников.
Для того, чтобы ее поддерживать в рабочем состоянии, всем заинтересованным сторонам придется взять на себя значительные обязательства на долгосрочную перспективу, подчеркнул чиновник.
Ранее сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру отметил, что Украине неизбежно придется ликвидировать часть своей ГТС из-за того, что транзит по ней снижается, особенно на южном направлении.
Покупатели российского газа переходят на альтернативные маршруты доставки «голубого топлива», в частности, Турецкий поток и его продолжение — Балканский поток.
Также успешно функционирует первый «Северный поток», а «Северному потоку-2» осталось пройти сертификацию, после чего украинская ГТС перестанет быть незаменимой: в случае необходимости идущие по ней транзитные объемы газа можно будет перенаправить.
Необходимость строительства обходных газопроводов стала особенно востребованной после российско-украинской «газовой войны» 2005-2006 годов.
Тогда из-за воровства властями Украины российского газа, направлявшегося в Европу, «Газпром» временно останавливал прокачку голубого топлива через украинскую ГТС.
Инцидент случился в ходе отопительного сезона, после чего в ЕС наконец осознали ненадежность Украины как транзитера.
Подготовка к строительству первого «Северного потока» началась в 2007 году — тогда начались согласования строительства во всех странах, через которые должен был пройти трубопровод. Его ввели в эксплуатацию в 2012 году
Позднее были построены «Турецкий поток» и «Северный поток-2». С вводом в эксплуатацию последнего Украина больше не сможет оказывать давление на ЕС угрозами перекрыть поставки газа в ЕС.