Киеву не хватает денег на содержание собственной газотранспортной системы (ГТС), сказал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон 27 сентября в ходе онлайн-конференции Центра европейской политики EPC

«Нам нужен долгосрочные контракт, который покроет наши операционные нужды», — заявил он.

По словам Макогона, обслуживание ГТС обходится весьма дорого, инфраструктура включает в себя десятки тысяч километров труб и тысячи работников.

Польша идет в последний и решительный бой против «Северного потока — 2»

Ранее сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру отметил, что Украине неизбежно придется ликвидировать часть своей ГТС из-за того, что транзит по ней снижается, особенно на южном направлении.

Покупатели российского газа переходят на альтернативные маршруты доставки «голубого топлива», в частности, Турецкий поток и его продолжение — Балканский поток.

Также успешно функционирует первый «Северный поток», а «Северному потоку-2» осталось пройти сертификацию, после чего украинская ГТС перестанет быть незаменимой: в случае необходимости идущие по ней транзитные объемы газа можно будет перенаправить.

Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Тогда из-за воровства властями Украины российского газа, направлявшегося в Европу, «Газпром» временно останавливал прокачку голубого топлива через украинскую ГТС.

Инцидент случился в ходе отопительного сезона, после чего в ЕС наконец осознали ненадежность Украины как транзитера.

Подготовка к строительству первого «Северного потока» началась в 2007 году — тогда начались согласования строительства во всех странах, через которые должен был пройти трубопровод. Его ввели в эксплуатацию в 2012 году

Позднее были построены «Турецкий поток» и «Северный поток-2». С вводом в эксплуатацию последнего Украина больше не сможет оказывать давление на ЕС угрозами перекрыть поставки газа в ЕС.