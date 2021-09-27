Жительница Одессы обратилась к землякам с просьбой помочь разобраться в сложной ситуации: у ее сына от близкого нахождения с вакцинированной учительницей якобы начинает сильно болеть голова. Пост об этом одесситка выложила на днях в группу Odessa_hello в Instagram

Следы убийства Андрея Панина ведут к «кровавому пастору» Турчинову © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головных болей у детей вакцинированные учителя. Что делать??? Как защитить ребенка. Сидеть до 11 класса за последней партой — не выход с положения. Если можно анонимно!!!» — написала родительница с огромным количеством орфографических и пунктуационных ошибок.

«И эти люди растят детей», «Жаль ребенка этой матери», «А Wi-Fi еще дети не ловят от учителя?», «Так, пойду проверю себя на блютуз, может, смогу себя использовать вместо колонки», «А GPS-функция есть? Я бы мужа вакцинировала и наблюдала, где передвигается», «Ох уж эта вакцинация… вакцинируются одни, а побочка с головой у других…», «Родители гонят, им самим еще надо в школе сидеть и учиться!» — так отреагировали подписчики группы.

Другие пользователи предположили, что мать ребенка просто неправильно сделала вывод, найдя причину головных болей в прививках, когда источник может быть вполне логичным и понятным — резкие духи у учителя, испарениями от которых как раз и дышат первые парты.

Было среди комментариев и предположение, что подобная реакция могла стать следствием недавно проведенного ремонта.

По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки в стране заболело COVID-19 более трех тысяч человек, 94 человека умерло. Всего же с начала пандемии зарегистрировало 2,4 миллиона случаев коронавируса, из них умерших почти 56 тысяч.