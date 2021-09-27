Съезд украинской партии «Слуга народа» пройдет в Трускавце 1-2 октября. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не приглашен, сообщает 27 сентября Vesti.ua

Природа берёт своё: в Европе развеялись иллюзии, а Разумков не смог быть «слугой» Александр Корниенко заявил, что на собрание партии в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и Офиса президента. Спикер Рады Разумков заявил, что его не пригласили на собрание фракции. По версиям украинских СМИ, на съезде будет решаться «вопрос Разумкова».

Экс-глава Рады Владимир Литвин в интервью «Сегодня.ua» рассказал, что уволить Разумкова с должности будет очень сложно.

«Есть соответствующая процедура – собрать подписи, председатель парламента должен отчитаться о проделанной им работе. Когда дойдет до этого момента, выступление будет построено на том, чтобы получить себе сторонников. У нас обиженных любят», – сказал Литвин.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил журналистам, что съезд партии будет «многодневным и фундаментальным».