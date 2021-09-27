«Помните такие машинки? В детстве очень хотелось ее оттуда вынуть и…проиграть», — написал артист под видео с деталью советского авто, в рукоятке которого спрятано украшение.
«А еще были скорпионы в прозрачном желтом чем-то, страшно было прикоснуться», «Не только машинки, но и розочки были. Прикольно», «Вот взрослый человек вроде бы, а сидит, играется, сирену включает — радуется! Молодец!», «Назад в СССР», — отреагировали пользователи.
Из телефонной будки Безруков позвонил, позволив своим фанатам услышать тот самый звук набирающегося номера, и попал в самое сердце подписчиков.
«Частенько в очереди позвонить стояла, чего там только не было, всеобщий чат», «Позвонить бы и маму услышать живую», «Сердце бьется чаще от такого звука! Прямо полная аритмия. Спасибо за звонок в прошлое!», «Звонок в детство», «Да, вот бы вернуться в то время, хоть на чуть-чуть и позвонить своим родителям, родственникам, которые еще живы были и молодые, услышать их голоса и спросить банальное "Как дела?"», — написали в ответ фолловеры артиста.