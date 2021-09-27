Ранее сообщалось о завершении постройки газопровода-перемычки между Сербией и Венгрией. Таким образом, газ из «Турецкого потока» будет доступен потребителям из Будапешта.
В Киеве заявили, что экономические интересы Венгрии «необоснованы», контракт с «Газпромом» является «политическим решением», и пообещали обратиться в Европейскую комиссию с целью оценки соответствия венгерско-российского контракта европейскому законодательству.
«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа.
Киев продолжает настаивать, что Венгрии выгоднее использовать газотранспортную систему Украины.