Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Украины обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает РИА Новости 27 сентября

Ранее сообщалось о завершении постройки газопровода-перемычки между Сербией и Венгрией. Таким образом, газ из «Турецкого потока» будет доступен потребителям из Будапешта.

Глава ОГТСУ заявил о скором прекращении поставок российского газа в Венгрию через территорию Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа.

Киев продолжает настаивать, что Венгрии выгоднее использовать газотранспортную систему Украины.