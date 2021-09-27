Ранее стало известно, что Венгрия подписала договор с российским «Газпромом» о поставках газа в страну по маршруту, обходящему Украину.
«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — сказал Макогон.
По его словам, это «яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы».
Макогон утверждает, что «техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года».
Так он прокомментировал пост своей сотрудницы, экс-депутата Верховной Рады Ольги Бельковской, которая заявила, что Венгрия, подписав соглашение с «Газпромом», создает самой себе угрозу полной зависимости от одного маршрута поставок газа.
Между тем, согласно договоренностям Будапешта и российской компании, в обход Украины в Венгрию будет поступать менее половины всех объемов газа, закупаемого у «Газпрома»: 3 млрд кубов по Балканскому потоку и 1 млрд — через Австрию.
Таким образом, Венгрия наоборот, диверсифицировала транзитные маршруты и нарастила свою энергобезопасность.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто недвусмысленно высказался о том, что Будапешт заинтересован в продолжении транзита газа через Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что «Газпром» готов продлить транзитный договор с Украиной, однако для этого необходимо, чтобы европейцы покупали больше российского газа и загружали украинскую ГТС.