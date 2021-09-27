Глава Оператора газотранспортной сети Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что прокачка российского газа в Венгрию через территорию Украины завершится до окончания действующего контракта о транзите, заключенного с «Газпромом» до 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook 27 сентября

Ранее стало известно, что Венгрия подписала договор с российским «Газпромом» о поставках газа в страну по маршруту, обходящему Украину.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — сказал Макогон.

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Макогон утверждает, что «техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года».

Так он прокомментировал пост своей сотрудницы, экс-депутата Верховной Рады Ольги Бельковской, которая заявила, что Венгрия, подписав соглашение с «Газпромом», создает самой себе угрозу полной зависимости от одного маршрута поставок газа.

Между тем, согласно договоренностям Будапешта и российской компании, в обход Украины в Венгрию будет поступать менее половины всех объемов газа, закупаемого у «Газпрома»: 3 млрд кубов по Балканскому потоку и 1 млрд — через Австрию.

Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым осудил Украину за нарушения прав нацменьшинств © Валерий Мельников / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто недвусмысленно высказался о том, что Будапешт заинтересован в продолжении транзита газа через Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что «Газпром» готов продлить транзитный договор с Украиной, однако для этого необходимо, чтобы европейцы покупали больше российского газа и загружали украинскую ГТС.