Версии, которые выразил президент Украины Владимир Зеленский относительно расследования покушения на убийство его первого помощника Сергея Шефира, еще до его начала, дискредитирует Украину за рубежом. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«Президент стал объявлять какие-то версии до начала следствия, даже не во время следствия. Вот такой уровень у нас политической культуры. Я не просто так это говорю. Есть какой-то уровень нормальности политики. Мы от него уже настолько далеко ушли, что мы забыли о том, что нельзя комментировать дела государственным деятелям, которые находятся на стадии следствия. А если не начато следствие, то вообще нельзя», — заявил он.

Также эксперт отметил, что Украина «давно ушла от нормы нормальности». Это, по мнению Бортника, отравляет отношение к президенту со стороны элит и дискредитирует Украину за рубежом, «потому что в мире это все внимательно отслеживают».

Кортеж Зеленского усилили после нападения на Шефира - СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства. Зеленский спустя несколько часов после инцидента записал видеообращение, в котором пообещал «жесткий ответ».