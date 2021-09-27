«Президент стал объявлять какие-то версии до начала следствия, даже не во время следствия. Вот такой уровень у нас политической культуры. Я не просто так это говорю. Есть какой-то уровень нормальности политики. Мы от него уже настолько далеко ушли, что мы забыли о том, что нельзя комментировать дела государственным деятелям, которые находятся на стадии следствия. А если не начато следствие, то вообще нельзя», — заявил он.
Также эксперт отметил, что Украина «давно ушла от нормы нормальности». Это, по мнению Бортника, отравляет отношение к президенту со стороны элит и дискредитирует Украину за рубежом, «потому что в мире это все внимательно отслеживают».
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства. Зеленский спустя несколько часов после инцидента записал видеообращение, в котором пообещал «жесткий ответ».