Киев сам решит, что делать в интересах населения Украины и безопасности страны и Европы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 27 сентября

Песков подтвердил планы Путина и Лукашенко по противодействию НАТО на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отметил, что Путин неоднократно говорил, что допуск Украины в НАТО и размещение военной инфраструктуры Альянса на ее территории для России за гранью «красных линий».

«"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», — написал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нужна НАТО, так как Альянс без нее выглядит слабым. Ряд европейских политиков отмечали, что пока Украина не соответствует критериям вступления в Альянс. Тем не менее на территории Украины регулярно проводятся совместные учения с войсками стран НАТО.