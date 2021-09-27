Звезда «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева 27 сентября рассказала в интервью «Стархиту», почему перестала общаться с певцом Филиппом Киркоровым, с которым ранее ее связывала дружба

«Мне всегда было ему как-то неловко звонить: думала, мало ли, отвлеку от дел, покажусь навязчивой. Поэтому было очень приятно, когда Филипп сам, лично, либо его помощники приглашали на свои концерты, на премьеры, присылали машину. Наше общение всегда было очень теплым. Да, случались, конечно, разные ситуации. Но у каждого артиста наступают моменты усталости от людей, когда хочется побыть одному», — рассказала Бочкарева.

В итоге, призналась она, их общение с певцом свелось к нулю и причина только одна — ее крайне ревнивый первый муж — адвокат Николай Борисов.

«Я вышла замуж. И у меня был очень ревнивый супруг, который от всех меня оградил, — имею в виду, от особей мужского пола», — констатировала актриса.

Кстати, в 2014 году Бочкарева и Борисов расстались, по ее словам, дальше он не принимал участия в воспитании детей, а сама артистка позже вышла замуж второй раз, однако личность ного мужа не афиширует, заявляя, что наконец поняла: «счастье любит тишину».