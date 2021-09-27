Кавказовед, кандидат политических наук

Родился в 1976 году.

В 1998 году закончил Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова.

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте социально-политических исследований РАН.

С 2013 по 2017 годы работал заведующим сектором в Российском институте стратегических исследований.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки России (2000 год), Почетным знаком Совета Безопасности России (2016 год), почетными грамотами и специальными благодарностями Российского института стратегических исследований.