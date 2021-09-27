Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам выборов в Бундестаг поставил условие запуска газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости 27 сентября

В ФРГ 26 сентября прошли выборы в парламент страны, на которых СДПГ одержала победу.

«Что касается вопроса о данном газопроводе, строительство которого завершено, то речь идет о том, чтобы сейчас все позаботились о том, чтобы гарантии, связанные с эксплуатацией, были приняты. К этим гарантиям относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», — цитирует агентство Шольца.

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«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Украина эту проблему не обсуждает.

Ранее министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов.