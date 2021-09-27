«Несколько лет назад я пришла на операцию по увеличению груди. Я очень часто слышала, что у меня маленькая грудь, и я начала в это верить. Была уже назначена дата операции, я приехала, должна была лечь под нож. Но в последний момент я сбежала с больницы, потому что мне стало очень страшно. Я не жалею об этом. Это мое тело. Каким бы оно ни было — оно для меня лучшее», — сказала артистка.
Какое-то время Lida Lee работала бэк-вокалисткой у украинского певца Димы Монатика, а позже приняла участие в проекте «Голос страны». В шоу она не победила, зато выпустила по его окончании несколько сольных треков, в том числе «Достопримечательность» и «Пойми».