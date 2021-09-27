В понедельник, 27 сентября, украинская певица Ани Лорак отмечает свой 43-ий день рождения. По этому случаю ее земляк, астролог Влад Росс сделал специальный прогноз для артистки, предупредив, что ее ожидает непростое время. Подробности опубликовал «ГлавРед»

А именинница-то голая: Садальский поставил Максакову в неловкое положение — фото © Станислав Садальский/Инстаграм

«Луна в гороскопе Лорак — в двойственном знаке Зодиака Близнецы, а Меркурий — в двойственных Весах. В жизни такого человека все в двух экземплярах: две страны, два гражданства, два дома, недвижимость в Киеве и недвижимость в Москве… Ани Лорак хорошо и спокойно чувствует себя, живя на две страны», — рассказал он.

Росс уточнил, что вернется Лорак на Украину в том случае, если ее популярность в РФ начнет угасать. При этом предсказатель подчеркнул, что в ближайший год ей в принципе не стоит делать резких движений, так как это может быть просто опасно.

«Почти весь год будет сохраняться большая вероятность неприятных сюрпризов в поездках — ДТП и несчастных случаев. Также я бы не советовал Ани Лорак прыгать с парашютом и порекомендовал бы консультироваться с астрологом, чтобы понимать, когда ей можно летать самолетами, когда — нет. Луна в ее гороскопе в Доме катастроф, плюс в соединении с Черной Луной. В этом году Ани Лорак может попасть в серьезное ДТП или стать жертвой несчастного случая», — заявил Росс.

По его подсчетам, большая вероятность в этом году и того, что Лорак заболеет коронавирусом, причем в тяжелой форме, а вот в личной жизни артистку ждет «очередной молодой любовник».

В долгосрочной перспективе, утверждает астролог, украинскую диву ждет «синдром Пугачевой», то есть чем старше она будет сама, тем моложе мужчин будет выбирать. Не исключил Росс также нетрадиционных связей певицы и таких же сексуальных игр: «например, с двумя мужчинами или с целой когортой женщин».