Объединение металлургических предприятий «Укрметаллургпром» направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 2024 года. Цитаты из документа 27 сентября приводит ukranews

«Украина уже стала самым незащищенным и доступным источником лома, в частности, для Турции, крупнейшего в мире импортера этого сырья. И это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше. При этом внутренний рынок для металлургических предприятий является крайне узким», — говорится в документе.

Успехи деградации. Почему в Украине резко вырос экспорт металлолома © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В письме отмечается, что они уже обращались в министерства по этому вопросу, однако, как утверждается, инициатива намеренно тормозится чиновниками. При этом заготовка металлолома на Украине падает, а экспорт резко растет, особенно летом, в критический для металлургических заводов Украины период.