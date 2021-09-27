На одном из ток-шоу Азиза и ее муж рассказали, что уже нашли в Италии суррогатную мать, однако, в отличие от Аллы Пугачевой и Наташи Королевой, яйцеклетки на будущее певица не замораживала, поэтому попросила об услуге к своим племянницам. Но они, по словам артистки, «долго тянули и отказались».
Примерно в то же время, сказала Азиза, она услышала историю о том, что Королева подарила одну из своих замороженных яйцеклеток другу с нетрадиционной ориентацией.
«Если бы я знала, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не будет знать, что это ты, если не захочешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик», — сказала Азиза.
Певица Азиза (паспортное имя — Азиза Абдурахимовна Мухамедова) дважды состояла в гражданском браке, однако детей у нее нет. Первые отношения у артистки были с автором песен Игорем Малаховым, он был одним из подозреваемых в убийстве исполнителя Игоря Талькова.
Роман с Малаховым мог бы принести артистке потомство, она была беременна, но в одной из потасовок, когда также подозревавшийся в убийстве Талькова музыкальный продюсер Валерий Шляфман пытался ударить возлюбленного Азизы, попал ей в живот.
По словам Азизы, после гибели Талькова, Малахов стал сильно пить. Умер мужчина в 2016 году. Шляфман на данный момент проживает в Израиле, где, по информации СМИ, работает в одном из турагентств. От интервью он отказывается, последнее дал в 2016-м, когда в очередной раз заявил, что не причастен к смерти Талькова, а стрелял в него Малахов.