Бывший главный капеллан украинской армии Константин Холодов назвал боксера Александра Усика «ублюдком-малороссом» и «уродцем», отметив, что на Украине подобных Усику великое множество. Об этом он написал на своей странице в Facebook 26 сентября

Украинский боксер-профессионал Александр Усик 25 сентября в Британии победил местного спортсмена Энтони Джошуа и завоевал три из четырех чемпионских поясов в тяжелом весе. Его поздравил с победой президент Владимир Зеленский.

«Победа Усика — это трагедия украинского народа. Конечно, трагедия заключается не в его победе, а в том, что украинское общество не пытается рожать и воспитывать здоровых людей», — заявил Холодов.

Он рассказал, что видит «уродцев повсюду: от большой сцены театров и кино — до силовых структур и спорта», не говоря уже о современной политике, где есть выходцы из КВН, практически прямо намекая тем самым на Зеленского.

«Получается, что воспитать, поставить на ноги, вывести в топы и дать путевку в «самостоятельную» жизнь ублюдку-малороссу у нас могут только зарубежные агентурные организации типа УПЦ МП, "КВН" или еще какая холера», — считает он.

Герой нового времени. Соцсети про победу боксера Усика © JCGDESIGNS

Александр Усик за свою спортивную карьеру в любителях стал чемпионом Украины, Европы, мира и олимпийских игр. В профессионалах он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и чемпионом по трем версиям в тяжелом весе.

Усик известен тем, что посещает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), входящую на правах широкой автономии в Русскую православную церковь. Также Усик отказался разделять русский и украинский народы.

Холодов является заместителем главы Синодального управления военного духовенства по международному и межконфессиональному сотрудничеству раскольнической «Православной церкви Украины», в которой примерно в 10 раз меньше приходов и прихожан, чем в «ПЦУ».

Он был активным участником уличных беспорядков 2013-2014 годов в Киеве, завершившихся госпереворотом.

После того, как незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, Холодов отправился капелланом в добровольческий батальон «Айдар», известный своими убийствами мирных жителей Донбасса.

С 2015 по 2017 год Холодов был главным капелланом в подконтрольных Киеву вооруженных формированиях от «УПЦ КП» — раскольнической религиозной организации, впоследствии вошедшей в состав ПЦУ.