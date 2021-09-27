Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за контракта Венгрии с Россией о поставках газа напрямую и пообещало обратиться в Еврокомиссию для оценки его соответствия энергетическому законодательству. Соответствующее заявление 27 сентября опубликовано на сайте ведомства

В МИД Украины заявили, что считают контракт Венгрии с «Газпромом» «политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

«Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины», — говорится в заявлении.

Украинская сторона утверждает, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины.

«Оператор ГТСУ» объяснил, зачем Венгрия и Россия договорились о поставках газа в обход Украины © пресс-служба Оператора ГТС

Также Украина намерена обратиться по поводу нового венгерско-российского газового соглашения в Европейскую комиссию с целью оценки его соответствия европейскому законодательству в области энергетики.

В конце августа Россия и Венгрия подписали новое соглашение о поставках российского газа. Контракт заключен на 15 лет. «Газпром» обязался ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров природного газа.