«Я считаю, что страна, в которой не побеждена коррупция, не имеет права организовывать никакие дорогостоящие мероприятия. Потому что украдут многократно больше. Мы с вами выбрали власть, власть эта хочет принять решение, чтобы из наших с вами денег потратить огромнейшую сумму на то, чтобы провести Олимпиаду», — сказал Комаровский.
Доктор уточнил, что прежде чем вынимать из бюджета такие большие суммы, а речь идет о 15 миллиардах долларов (примерно триллион рублей), политикам стоит сначала посоветоваться с народом. Ведущий уверен, что люди, как и он сам, предложат потратить деньги на какие-то более важные вещи. Например, на решение экологических проблем, усовершенствование школ или улучшение здоровья граждан.
Ранее Зеленский заявил, что Украина «заслужила проведения Олимпийских игр», и реализовать эту идею будет сложно, но он пообещал постараться.