Украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский выступил против предложения президента страны Владимира Зеленского о проведении на территории Украины Олимпийских игр. Об этом медик заявил в эфире «Украина 24» 26 сентября

«Я считаю, что страна, в которой не побеждена коррупция, не имеет права организовывать никакие дорогостоящие мероприятия. Потому что украдут многократно больше. Мы с вами выбрали власть, власть эта хочет принять решение, чтобы из наших с вами денег потратить огромнейшую сумму на то, чтобы провести Олимпиаду», — сказал Комаровский.

«Оружие пролетариата»: Комаровский призвал навести порядок на Украине © Скриншот из видео Youtube

Ранее Зеленский заявил, что Украина «заслужила проведения Олимпийских игр», и реализовать эту идею будет сложно, но он пообещал постараться.