Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября опубликовала в соцсетях снимки с дочерью и внучкой с мюзикла «Семейка Аддамс» в Киеве

Не Тимошенко единой: у лидера «Батькивщины» появилась подражательница в Раде - фото © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Вместе с Тимошенко — ее 41-летняя дочь Евгения в черном платье и темно-сером пальто, и 5-летняя внучка Ева, которая, так же как бабушка, нарядилась в черно-белое. Внучке Тимошенко также нарисовали гримом мордочку кошки.

«Девчонки-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных», — написала Тимошенко в Facebook.

Также политик показала фото из зрительного зала в компании дочери и внучки.

«Все похожи! Красавицы», «Копия бабули», «Ева уже такая взрослая!», «Как две капли воды Женя, Юля и внучка», «Кровь — не вода», «Маленькая — Юлечка № 3», — отреагировали подписчики.

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Евгения Тимошенко — единственная дочь лидера. В 2005 году она вышла замуж за рок-музыканта и байкера из Великобритании Шона Карра. По сообщениям СМИ, семейная жизнь не мешала ему часто уходить в загул. В 2012-м пара развелась. В 2014 году Евгения вступила в брак с украинским предпринимателем Артуром Чечеткиным. В 2016 у них родилась дочь Ева.