Тимошенко для похода в театр выбрала почти такой же строгий и женственный образ, как для работы в Раде. Она надела черную водолазку и белую юбку-карандаш, белое пальто и туфли на высоком каблуке.
Вместе с Тимошенко — ее 41-летняя дочь Евгения в черном платье и темно-сером пальто, и 5-летняя внучка Ева, которая, так же как бабушка, нарядилась в черно-белое. Внучке Тимошенко также нарисовали гримом мордочку кошки.
«Девчонки-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных», — написала Тимошенко в Facebook.
Также политик показала фото из зрительного зала в компании дочери и внучки.
«Все похожи! Красавицы», «Копия бабули», «Ева уже такая взрослая!», «Как две капли воды Женя, Юля и внучка», «Кровь — не вода», «Маленькая — Юлечка № 3», — отреагировали подписчики.
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Евгения Тимошенко — единственная дочь лидера. В 2005 году она вышла замуж за рок-музыканта и байкера из Великобритании Шона Карра. По сообщениям СМИ, семейная жизнь не мешала ему часто уходить в загул. В 2012-м пара развелась. В 2014 году Евгения вступила в брак с украинским предпринимателем Артуром Чечеткиным. В 2016 у них родилась дочь Ева.