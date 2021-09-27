Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская попала в скандал из-за пиратской трансляции боя своего соотечественника Александра Усика с британским боксером Энтони Джошуа. Соответствующие комментарии продолжают появляться на странице артистки в Facebook 27 сентября

Транслировать бой Усика-Джошуа мог запретить Офис президента — журналист © Александр Усик/Инстаграм

Сумская решила пойти альтернативным путем, и найдя в интернете российскую трансляцию поединка, запустила его в онлайн-режиме прямо на своей странице в Facebook. Правда таким «передатчиком» долго побыть у нее не получилось.

«Друзья, пост с эфиром боя Александра Усика заблокировали. Не удивлюсь, если и мою страницу заблокируют», — объяснила артистка подписчикам.

В комментариях под постом разгорелся жаркий спор: одни фолловеры считают, что Сумская не только нарушила закон, но и все возможные моральные принципы, другие, наоборот, благодарят актрису за то, что смогли посмотреть хотя бы часть боя.

«Ольга, странно, когда артистка не понимает, что такое правообладание. Вы помогли людям, которые имея интернет и гаджеты, не нашли 99 гривен, чтобы заплатить за трансляцию. То есть вы украли у тех, кто заплатил за права сотни тысяч. А еще страннее, что вы этим гордитесь», «Ольга Сумская, я Вас поддерживаю, потому что Вы поступили, как патриот нашей любимой Украины! Очень жаль тех чиновников, которые побоялись показать своему народу этот интересный поединок!» — написали пользователи.

В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне украинский боксер Усик разгромил британца Джошуа, отобрав у того все четыре чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.