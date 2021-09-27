Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность по ответным действиям на размещение войск НАТО на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии 27 сентября

«У нас открылся новый фронт»: Лукашенко высказался об украинской угрозе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Лукашенко принял руководителей силового блока страны с докладом о положении в сфере обороны. Президент подчеркнул, что перед Белоруссией на границах с Польшей и Украиной возникли вызовы военного характера.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заявил о проведении консультаций с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что в случае недружественных действий со стороны Украины Белоруссия будет вынуждена принять меры вплоть до «размещения ракет соответствующей дальности».

Ранее Лукашенко сообщал, что между Россией и Белоруссией были достигнуты договоренности о поставках Минску комплексов С-400, «Тор-2» и прочих новейших видов вооружений.