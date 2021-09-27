Политолог Тарас Загородний назвал покушение на первого помощника и друга президента Украины Сергея Шефира уголовной разборкой, вероятно, из-за дележки денег. Об этом на днях он заявил в своем влоге на YouTube

По словам эксперта, покушение на Шефира было совершено во время, когда он должен был быть на рабочем месте.

«Я склоняюсь к версии, что это какая-то банальная уголовная разборка, возможно, где-то не поделили деньги. Кто не знает, как построено наше государство, у нас есть такой институт "решальщиков"», — заявил Загородний.

По мнению эксперта, в этом покушении, вероятно, замешаны разбирательства, но не с олигархами. Он отметил, что власть только делает вид, что старается с ними «бороться», поскольку инструментариев было и так достаточно. Речь идет об Антимонопольном комитете и правоохранительных органах.

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Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.

Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами.

Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.