По сообщению украинских силовиков, пожилой мужчина был подписан на группу «Рупор Новороссии» в запрещенной на Украине социальной сети «Одноклассники». В период с 2018 по 2020 годы осужденный репостил на личной странице записи из группы.
Таким образом, согласно вердикту украинского суда, «мужчина распространял контент с призывами к решению военного конфликта» и к «изменению границ территории и государственной границы Украины».
За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины путем репоста в социальной сети обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Указ, в частности, затрагивал деятельность медиа в стране.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что законопроект направлен на «усиление позиций государства в информационной войне». В свою очередь западные правозащитные организации и бывший Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выражали глубокую обеспокоенность ограничениями свободы слова в стране.