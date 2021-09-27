Приморский районный суд Мариуполя Донецкой области Украины приговорил 51-летнего жителя города к трем годам лишения свободы за «пропаганду войны в сети Интернет». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Украинская цензура на страже гендерной нейтральности © Rosemary Ketchum/Pexels

Таким образом, согласно вердикту украинского суда, «мужчина распространял контент с призывами к решению военного конфликта» и к «изменению границ территории и государственной границы Украины».

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины путем репоста в социальной сети обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Указ, в частности, затрагивал деятельность медиа в стране.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что законопроект направлен на «усиление позиций государства в информационной войне». В свою очередь западные правозащитные организации и бывший Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выражали глубокую обеспокоенность ограничениями свободы слова в стране.