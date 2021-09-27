Украинская полиция полагает, что стрельбу по Шефиру вел профессионал высокого класса.

«Выбранная позиция была неудобной для стрельбы. Это говорит о непрофессиональности самого стрелка», — сказал Ким.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Также, по его мнению, вызывает вопросы тот факт, что стрелявший не использовал оружие до тех пор, пока автомобиль не приблизился к нему на расстояние менее 50 метров.

Ким обратил внимание на то, что, стреляя с короткой дистанции и использовав до 20 боеприпасов, из которых по машине попало 18, стрелявший не нанес никакого ущерба Шефиру и только ранил его водителя.

«Либо сектор обстрела был ограничен, либо не было такого намерения — полноценно уничтожить и остановить транспортное средство», — сказал Ким.

В пользу того, что Шефира убивать не собирались, говорит и тот факт, что стрельба велась не очередями, а одиночными выстрелами, отметил он.

О покушении на Шефира украинские СМИ сообщили 22 сентября. Президент Украины заявил, что ответ на стрельбу по его другу будет жестким.

Многие украинские эксперты и оппозиционные политики полагают, что Зеленский после данного инцидента попробует усилить свою власть.

Высказывались и версии о том, что «покушение» было инсценировкой, организованной Зеленским для того, чтобы «закрутить гайки».