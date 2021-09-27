Украинская полиция полагает, что стрельбу по Шефиру вел профессионал высокого класса.
«Выбранная позиция была неудобной для стрельбы. Это говорит о непрофессиональности самого стрелка», — сказал Ким.
Также, по его мнению, вызывает вопросы тот факт, что стрелявший не использовал оружие до тех пор, пока автомобиль не приблизился к нему на расстояние менее 50 метров.
Ким обратил внимание на то, что, стреляя с короткой дистанции и использовав до 20 боеприпасов, из которых по машине попало 18, стрелявший не нанес никакого ущерба Шефиру и только ранил его водителя.
«Либо сектор обстрела был ограничен, либо не было такого намерения — полноценно уничтожить и остановить транспортное средство», — сказал Ким.
В пользу того, что Шефира убивать не собирались, говорит и тот факт, что стрельба велась не очередями, а одиночными выстрелами, отметил он.
О покушении на Шефира украинские СМИ сообщили 22 сентября. Президент Украины заявил, что ответ на стрельбу по его другу будет жестким.
Многие украинские эксперты и оппозиционные политики полагают, что Зеленский после данного инцидента попробует усилить свою власть.
Высказывались и версии о том, что «покушение» было инсценировкой, организованной Зеленским для того, чтобы «закрутить гайки».