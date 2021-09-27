Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях спросил у своих подписчиков в Instagram, стоит ли ему разбавить вечер выходного дня спиртным или нет, на что получил однозначный ответ

«Пить или не пить? Вот в чем вопрос! Вот вопрос вопросов субботнего вечера. Гамлетовская, практически, драма… в выборе», — написал Аваков.

«От Вашей улыбки самому хочется накатить, немедля», «Не пить, а принимать как лекарство. Это же винные антоцианы!», «Вот что значит послать все к черту и стать счастливым человеком. Думать о винишке и кайфовать», «Можно будет с вами выпить пива или вина-то? Это моя мечта номер 557, я серьезно. Если такое возможно, то добавьте меня в друзья», «Пить, только не так, как в России пьют», «Мы увидим Вас еще на правящих должностях?», «Арсен Борисович. Возвращайтесь в политику», — ответили на пост подписчики экс-политика.

Транслировать бой Усика-Джошуа мог запретить Офис президента — журналист © Александр Усик/Инстаграм Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел Украины с 2014 года до июля нынешнего года, когда решил сложить полномочия.

Это место занял бывший депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Денис Монастырский. Чем планирует заниматься Аваков, он пока не сообщал.