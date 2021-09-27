Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН дискредитирует его как президента страны. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

По словам Погребинского, оценивать это выступление Зеленского можно только с точки зрения режиссера, а не политолога.

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«Мы видели, что зал был полупустой. Людям не очень интересно, что он говорит, какие обвинения он бросает в адрес ООН. При этом он сам говорит, что Украина как держава была одной из фундаментаторов этой организации. Ему никто не рассказал, что не было такой Украины как державы, она не участвовала в этом», — сказал Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в своей речи на сессии Генассамблеи ООН Владимир Зеленский критиковал ООН за ее нежелание присоединиться к так называемой Крымской платформе и более жестко выступить против России.