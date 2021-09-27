Актер и шоумен Станислав Садальский, известный своим эпатажным поведением, поздравил свою давнюю подругу, актрису Людмилу Максакову, с 81-м днем рождения, выбрав в качестве открытки полуголое фото именинницы. Соответствующий пост он разместил в Instagram 26 сентября

Следы убийства Андрея Панина ведут к «кровавому пастору» Турчинову © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Садальским и Максаковой, как показалось их поклонникам, произошел конфликт. Ведущий заявил, что его давняя подруга «сделала ему предложение» и скоро свадьба, на что актриса ответила, что у «жениха» «не все в порядке с головой», и ему пора в специальную клинику.

Позже по публикациям на странице шоумена легко можно было понять, что отношения у коллег очень теплые и как минимум дружеские: они проводят вместе вчера, работают и отдыхают. Последняя — поздравительная — публикация Садальского заставила пользователей задуматься, не связывает ли пару что-то большее, чем дружба.

«Свиданий, радостей! Не знаю, что тебе сказать… столько крови ты у меня выпила, но было и много хорошего… Желаю только здоровья и новых ролей», — написал Садальский частично по-грузински, а часть — по-французки, прикрепив к посту фото Максаковой в бикини и тег «шашни».

«Очень оригинальное и неординарное поздравление!!! В принципе, как и сам Вы, Стас!», «Вы русский забыли или так повыпендриваетесь?», «Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина», «Пока не прочитала, думала Пугачева», «А что полуголая? Так сейчас принято?», «А другого фото не нашлось для поздравления пожилой женщины?», «Ох, не простит вам именинница этого поздравления», «Стасу тоже следует как-нибудь при случае показать свои телеса», — отреагировали подписчики.

Позже к поздравлению присоединилась и дочь артистки, оперная певица Мария Максакова. Обе женщины обвиняют друг друга в «порче жизни» и утверждают, что не общаются, однако на странице дочери в день рождения матери все же появился пост.

«Сегодня у моей мамы Людмилы Васильевны Максаковой — День рождения! Увидела у Садальского ее фотографию в бикини… кажется, кто-то перепутал цифры! И маме сегодня не 81, а 18!» — написала певица.