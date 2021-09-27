Кто бы ни стал канцлером Германии, он не будет требовать от Украины выполнения Минских соглашений и примирения с Донбассом. Об этом рассказал шеф-редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в интервью изданию Украина.ру

Александр Сосновский: кто он © Sputnik Олаф Шольц заявил, что они должны сформировать правительство вместе с либералами и «Зелеными».

Эксперт считает, что будущий канцлер займет позицию наблюдателя и будет требовать, чтобы Россия продолжала давить, «чтобы Россия в этом участвовала».

«Германия однозначно не желает выступать в этом процессе молотом, который должен придавить одну из сторон и потребовать принятия решений. Если и будут проводиться какие-то консультации, то они, скорее всего, будут на заднем плане. Открыто Германия не будет проявлять инициативу», — указал Сосновский.

Политолог отметил, что Украина существует как тема для разговоров только на самом верхнем уровне, и иногда еще в плане обсуждения вопросов на уровне Бундестага, но большая часть немцев даже не представляет себе, что такое Украина.

То, что говорится до выборов, совершенно не означает того, что после выборов будет исполняться, поэтому для России имеет смысл только наблюдать за политическими процессами Германии и не гадать, какой из возможных вариантов коалиции будет для нее предпочтительнее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.