Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» — из 118, Свободных демократов — из 92, «Альтернативы для Германии» — из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами — хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что они должны сформировать правительство вместе с либералами и «Зелеными».
Эксперт считает, что будущий канцлер займет позицию наблюдателя и будет требовать, чтобы Россия продолжала давить, «чтобы Россия в этом участвовала».
«Германия однозначно не желает выступать в этом процессе молотом, который должен придавить одну из сторон и потребовать принятия решений. Если и будут проводиться какие-то консультации, то они, скорее всего, будут на заднем плане. Открыто Германия не будет проявлять инициативу», — указал Сосновский.
Политолог отметил, что Украина существует как тема для разговоров только на самом верхнем уровне, и иногда еще в плане обсуждения вопросов на уровне Бундестага, но большая часть немцев даже не представляет себе, что такое Украина.
То, что говорится до выборов, совершенно не означает того, что после выборов будет исполняться, поэтому для России имеет смысл только наблюдать за политическими процессами Германии и не гадать, какой из возможных вариантов коалиции будет для нее предпочтительнее, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.